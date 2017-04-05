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"Вест Хэм" хочет продлить контракт с Майклом Антонио

"Вест Хэм" хочет продлить контракт с полузащитником Майклом Антонио, сообщает The Sun.

"Вест Хэм" готов платить 27-летнему хавбеку 65 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В нынешнем сезоне Антонио провёл в АПЛ 27 матчей и забил 10 мячей.
Теги: Вест Хэм
Сегодня, 05:22
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