"Вест Хэм" хочет продлить контракт с Майклом Антонио

"Вест Хэм" хочет продлить контракт с полузащитником Майклом Антонио, сообщает The Sun."Вест Хэм" готов платить 27-летнему хавбеку 65 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В нынешнем сезоне Антонио провёл в АПЛ 27 матчей и забил 10 мячей.