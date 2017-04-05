Кайрат Боранбаев снял свою кандидатуру с выборов в исполком УЕФА

Казахстанский бизнесмен и глава алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев снял свою кандидатуру с выборов в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), объявил президент УЕФА Александер Чеферин."Приношу свои извинения, но мне пришлось снять свою кандидатуру. Благодарю за такую возможность", - сказал Боранбаев после заявления, сделанного главой УЕФА.Таким образом, на восемь мест в исполкоме претендуют 11 кандидатов - Збигнев Бонек (Польша), Михаэл ван Праг (Нидерланды), Дэвид Гилл (Англия), Райнхард Гриндель (Германия), Джон Дилейни (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Эльхан Мамедов (Азербайджан), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Киран О`Коннор (Уэльс), Микеле Ува (Италия), Сервет Ярдымджы (Турция).