Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел 6 поражений за сезон в лиге

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, проиграв в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии "Челси" (1:2), потерпел своё шестое поражение в текущем сезоне АПЛ. Ранее испанский специалист в своей тренерской карьере никогда не проиграл такое количество матчей в чемпионате за сезон.Также поражение от "Челси" в текущем сезоне английской Премьер-лиги стало вторым для "Манчестер Сити". В матче первого круга «горожане» на своём поле уступили со счётом 1:3.