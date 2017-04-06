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Даниэл Карвальо возобновил профессиональную карьеру

Бывший футболист московского ЦСКА бразилец Даниэл Карвальо возобновил профессиональную карьеру, подписав контракт с бразильской командой "Пелотас", сообщает пресс-служба клуба.

Осенью Карвальо расторг контракт с клубом второго бразильского дивизиона "Гойяс", за который выступал с декабря 2015 года, и приостановил карьеру.

"Контракт подписан! Теперь я могу сказать, что я игрок "Пелотаса". Очень рад и взволнован", - сказал 34-летний бразилец.
Сегодня, 01:26
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