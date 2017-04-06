Ральф Ферманн: постараемся выйти на матч с "Вольфсбургом" со свежей головой и победить

Вратарь "Шальке" Ральф Ферманн поделился мыслями после поражения от "Вердера" (0:3) в 27-м туре чемпионата Германии."Это был просто не наш день. "Вердер" агрессивно играл и смотрелся свежее. Но нам нужно винить только себя. Тем не менее, я не считаю, что мы полностью провалили игру. Бремен больше стремился к победе, поэтому заслуженно победил. Нам не повезло в начале второго тайма. Мы давили на ворота соперника, создали несколько моментов, но не смогли их реализовать. Естественно, "Вердер" использовал свой шанс и нанёс нам сокрушительный удар. Постараемся выйти на матч с "Вольфсбургом" со свежей головой и победить", - цитирует голкипера официальный сайт "Шальке".