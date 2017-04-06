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Полиция Лестера допросила Мусу по подозрению в насилии над женой

Нападающий "Лестера" и бывший игрок московского ЦСКА Ахмед Муса был задержан в Лестере 5 апреля около 1:00 по местному времени по подозрению в нападении на свою супругу, сообщил Dailystar.

Футболиста задержали в своем собственном доме и доставили в полицейский участок для допроса, после чего отпустили, не предъявив никаких обвинений. Представители "Лестер Сити" заявили, что в клубе пообщались с Мусой на предмет произошедшего и не собираются применять никаких санкций в отношении игрока.
Теги: Муса
Сегодня, 02:40
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