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Арсен Венгер: "Арсенал" выходит из кризиса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 31-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (3:0) отметил, что команда постепенно набирает уверенность в своих силах.

"Вест Хэм" хорошо защищался в первом тайме, поэтому в перерыве нам нужно было найти решение, как играть во второй половине. Думаю, мы были убедительны после перерыва. Мы выходим из кризиса, к команде возвращается уверенность. Это хорошо, потому что мы на финишной прямой чемпионата. Сейчас уже нет возможности терять очки", - приводит ВВС слова Венгера.
Теги: Венгер Арсенал Вест Хэм
Сегодня, 04:19
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