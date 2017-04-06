Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:03
Интриги не будет
Интриги не будет
Вчера 23:43
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
Вчера 22:15
Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале (5)
Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале (5)
Вчера 21:47
Массимо Каррера посетил матч "Локомотив" - "Уфа" (10)
Массимо Каррера посетил матч "Локомотив" - "Уфа" (10)
Вчера 21:24
Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира
Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира
Вчера 21:21
"Локомотив" обыграл "Уфу" и вышел в финал Кубка России (43)
"Локомотив" обыграл "Уфу" и вышел в финал Кубка России (43)
Вчера 21:19
"Уфа" не в УЕФА: «Локомотив» вышел в финал кубка России (4)
"Уфа" не в УЕФА: «Локомотив» вышел в финал кубка России (4)
Вчера 20:44
Доход УЕФА по итогам сезона-2015/16 составил €4,6 млрд (1)
Доход УЕФА по итогам сезона-2015/16 составил €4,6 млрд (1)
Вчера 20:16
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (14)
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (14)
Румменигге и Аньелли стали полноправными членами исполнительного комитета УЕФА
Представители Ассоциации европейских клубов стали полноправными членами исполнительного комитета УЕФА. Данное решение было принято конгрессом УЕФА в Хельсинки. С сентября 2015 года председатель правления "Баварии" и глава ECA Карл-Хайнц Румменигге, а также член исполнительного комитета ECA и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли посещали заседания исполкома УЕФА в качестве кооптированных членов. Теперь Румменигге и Аньелли получили право голосовать.
"Включение в состав исполнительного комитета УЕФА представителей клубов в качестве полноправных членов – это важная и справедливая мера, которая даст ещё больше веса европейскому клубному футболу в будущем. Клубы – основа футбола и теперь будут непосредственно участвовать в процессе принятия решений. Мы приветствуем это решение и с нетерпением ждём продуктивного и серьёзного сотрудничества с представителями УЕФА", – приводит слова Румменигге официальный сайт ECA
"Включение в состав исполнительного комитета УЕФА представителей клубов в качестве полноправных членов – это важная и справедливая мера, которая даст ещё больше веса европейскому клубному футболу в будущем. Клубы – основа футбола и теперь будут непосредственно участвовать в процессе принятия решений. Мы приветствуем это решение и с нетерпением ждём продуктивного и серьёзного сотрудничества с представителями УЕФА", – приводит слова Румменигге официальный сайт ECA
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.