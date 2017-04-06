Славен Билич: не нужно скрывать, что "Вест Хэм" ведёт битву за выживание

Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Славен Билич после гостевого поражения от "Арсенала" (0:3) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги высказался о турнирном положении "молотобойцев". Команда потерпела пятое поражение кряду и располагается в пяти очках от зоны вылета."Конечно, мы в битве за выживание. Нам не нужно скрывать это. Это не что-то негативное, это реальность. Я сказал игрокам забыть сегодняшний день – у нас впереди большие матчи. Очень важная игра предстоит со "Суонси Сити" в субботу. Мы боремся за сохранение статуса клуба Премьер-лиги. Мы должны начать выигрывать матчи.Ключевой момент — вернуть себе уверенность. Одна победа изменит для нас всё, потому что три очка на этом этапе сезона очень важны", – сказал Билич в эфире BBC Sport.