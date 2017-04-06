Антонио Конте: эпизоду с Костой и Компани невозможно дать ему судейскую оценку (видео)

Наставник "Челси" Антонио Конте после победы над "Манчестер Сити" (2:1) высказался об эпизоде, в котором нападающий Диего Коста пытался ногами остановить защитника Венсана Компани."Во время игры очень тяжело было оценить. Да, можно увидеть такой контакт, но невозможно дать ему судейскую оценку.После матча с "Кристал Пэлас" я говорил, что не увидел явной игры рукой, повода для пенальти в ворота соперника и удаления, поскольку очень сложно рассмотреть такие ситуации в ходе матча", – сказал Конте.Арбитр Майк Дин, судивший матч "Челси" – "Манчестер Сити", не показал нападающему карточку.