Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:59
Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (3)
Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (3)
12:24
Казбек Хаджиев: болельщики "Терека" не успевали к началу матчей в 14:00 из-за дневной молитвы (6)
Казбек Хаджиев: болельщики "Терека" не успевали к началу матчей в 14:00 из-за дневной молитвы (6)
11:56
КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (2)
КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (2)
10:56
Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео) (18)
Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео) (18)
10:28
Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
08:25
Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с питерской пропиской (16)
Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с питерской пропиской (16)
Антонио Конте: эпизоду с Костой и Компани невозможно дать ему судейскую оценку (видео)
Наставник "Челси" Антонио Конте после победы над "Манчестер Сити" (2:1) высказался об эпизоде, в котором нападающий Диего Коста пытался ногами остановить защитника Венсана Компани.
"Во время игры очень тяжело было оценить. Да, можно увидеть такой контакт, но невозможно дать ему судейскую оценку.
После матча с "Кристал Пэлас" я говорил, что не увидел явной игры рукой, повода для пенальти в ворота соперника и удаления, поскольку очень сложно рассмотреть такие ситуации в ходе матча", – сказал Конте.
Арбитр Майк Дин, судивший матч "Челси" – "Манчестер Сити", не показал нападающему карточку.
ВИДЕО - здесь
Sports.ru
"Во время игры очень тяжело было оценить. Да, можно увидеть такой контакт, но невозможно дать ему судейскую оценку.
После матча с "Кристал Пэлас" я говорил, что не увидел явной игры рукой, повода для пенальти в ворота соперника и удаления, поскольку очень сложно рассмотреть такие ситуации в ходе матча", – сказал Конте.
Арбитр Майк Дин, судивший матч "Челси" – "Манчестер Сити", не показал нападающему карточку.
ВИДЕО - здесь
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.