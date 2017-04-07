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Бускетс вышел на восьмое место по количеству матчей за "Барселону"
Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс вышел на восьмое место по числу официальных матчей за каталонский клуб. Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, матч 30-го тура испанской Примеры с "Севильей" (3:0) стал для 28-летнего Бускетса 422-м официальным за "Барселону".
Бускетс по количеству матчей за каталонский клуб обошёл Гильермо Амора. Седьмое место занимает Карлес Решак (450 матчей).
Бускетс по количеству матчей за каталонский клуб обошёл Гильермо Амора. Седьмое место занимает Карлес Решак (450 матчей).
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