Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Бускетс вышел на восьмое место по количеству матчей за "Барселону"

Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс вышел на восьмое место по числу официальных матчей за каталонский клуб. Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, матч 30-го тура испанской Примеры с "Севильей" (3:0) стал для 28-летнего Бускетса 422-м официальным за "Барселону".

Бускетс по количеству матчей за каталонский клуб обошёл Гильермо Амора. Седьмое место занимает Карлес Решак (450 матчей).
Теги: Бускетс Барселона
Сегодня, 00:45
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.