Бускетс вышел на восьмое место по количеству матчей за "Барселону"

Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс вышел на восьмое место по числу официальных матчей за каталонский клуб. Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, матч 30-го тура испанской Примеры с "Севильей" (3:0) стал для 28-летнего Бускетса 422-м официальным за "Барселону".Бускетс по количеству матчей за каталонский клуб обошёл Гильермо Амора. Седьмое место занимает Карлес Решак (450 матчей).