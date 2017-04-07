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В Чемпионшипе арбитр ошибочно назначил свободный удар вместо повторного пенальти
Главный арбитр матча 40-го тура Чемпионшипа "Ньюкасл Юнайтед" - "Бёртон Альбион" Кейт Страуд допустил грубейшую ошибку.
В середине первого тайма при счёте 0:0 судья назначил пенальти в ворота "Бёртона". 11-метровый был реализован, однако в момент удара один из игроков "Ньюкасла" раньше времени вбежал в штрафную. В таких ситуациях по правилам пробивающая 11-метровый сторона должна перебить пенальти, однако Страуд назначил свободный удар в пользу "Бёртона", вызвав недоумение у игроков и болельщиков "Ньюкасла". Судейская инстанция уже признала курьёзную ошибку арбитра, заявив, что бригада судей во главе со Страудом неверно разобрались в правилах.
В середине первого тайма при счёте 0:0 судья назначил пенальти в ворота "Бёртона". 11-метровый был реализован, однако в момент удара один из игроков "Ньюкасла" раньше времени вбежал в штрафную. В таких ситуациях по правилам пробивающая 11-метровый сторона должна перебить пенальти, однако Страуд назначил свободный удар в пользу "Бёртона", вызвав недоумение у игроков и болельщиков "Ньюкасла". Судейская инстанция уже признала курьёзную ошибку арбитра, заявив, что бригада судей во главе со Страудом неверно разобрались в правилах.
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