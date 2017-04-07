"Полтава" не снимется с чемпионата Украины и будет отстаивать свои права

"Полтава", президент которой накануне объявил о намерении ликвидировать клуб в знак протеста против решения ФФУ об отмене домашнего кубкового матча с донецким "Шахтёром", продолжит выступление в Первой лиге Украины и будет отстаиваться свои права, в том числе в международных судах."В связи с получением письма, подписанного президентом ПФЛ Украины Макаровым С.Д., а также с решительной позицией клуба в отстаивании своих прав в органах футбольного правосудия ФФУ, а в случае необходимости — в CAS, руководство футбольного клуба "Полтава" приняло решение о продолжении участия команды в соревнованиях под эгидой ПФЛ Украины", — говорится в сообщении пресс-службы "Полтавы".