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"Полтава" не снимется с чемпионата Украины и будет отстаивать свои права

"Полтава", президент которой накануне объявил о намерении ликвидировать клуб в знак протеста против решения ФФУ об отмене домашнего кубкового матча с донецким "Шахтёром", продолжит выступление в Первой лиге Украины и будет отстаиваться свои права, в том числе в международных судах.

"В связи с получением письма, подписанного президентом ПФЛ Украины Макаровым С.Д., а также с решительной позицией клуба в отстаивании своих прав в органах футбольного правосудия ФФУ, а в случае необходимости — в CAS, руководство футбольного клуба "Полтава" приняло решение о продолжении участия команды в соревнованиях под эгидой ПФЛ Украины", — говорится в сообщении пресс-службы "Полтавы".
Сегодня, 01:04
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