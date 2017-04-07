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Лучано Спаллетти может возглавить "Интер"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти может перебраться в другой итальянский клуб, передает Football Italia.

Контракт 58-летнего специалиста истекает грядущим летом, и Спаллетти готов покинуть команду, если она не выиграет чемпионат Италии.

Сообщается, что ситуацией намерены воспользоваться в "Интере". Ещё в феврале сообщалось, что нерадзурри следят за Спаллетти. По данным источника, миланцы уже ведут переговоры с экс-наставником "Зенита".

В случае ухода Лучано Спаллетти из "Ромы" его место может занять бывший наставник "Интера" Роберто Манчини.

Чемпионат
Теги: Спаллетти
Сегодня, 10:54
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№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
smirk Рокировочка по-итальянски, однако?
Регистрация: 9.11.2010
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