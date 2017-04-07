Лучано Спаллетти может возглавить "Интер"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти может перебраться в другой итальянский клуб, передает Football Italia.Контракт 58-летнего специалиста истекает грядущим летом, и Спаллетти готов покинуть команду, если она не выиграет чемпионат Италии.Сообщается, что ситуацией намерены воспользоваться в "Интере". Ещё в феврале сообщалось, что нерадзурри следят за Спаллетти. По данным источника, миланцы уже ведут переговоры с экс-наставником "Зенита".В случае ухода Лучано Спаллетти из "Ромы" его место может занять бывший наставник "Интера" Роберто Манчини.