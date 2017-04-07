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"Аэрофлот" заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед"
"Аэрофлот" и "Манчестер Юнайтед" заключили новый контракт, по которому российская авиакомпания остается официальным перевозчиком клуба, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.
"Мы недавно переподписали контракт с "Манчестер Юнайтед". Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора", - цитирует Савельева ТАСС.
Финансовая сторона сделки не разглашается. Но согласно первому соглашению МЮ получал от "Аэрофлота" порядка 40 млн долларов. Первое соглашение было подписано в 2013 году и рассчитано на пять лет.
"Мы недавно переподписали контракт с "Манчестер Юнайтед". Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора", - цитирует Савельева ТАСС.
Финансовая сторона сделки не разглашается. Но согласно первому соглашению МЮ получал от "Аэрофлота" порядка 40 млн долларов. Первое соглашение было подписано в 2013 году и рассчитано на пять лет.
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