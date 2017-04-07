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"Аэрофлот" заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

"Аэрофлот" и "Манчестер Юнайтед" заключили новый контракт, по которому российская авиакомпания остается официальным перевозчиком клуба, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Мы недавно переподписали контракт с "Манчестер Юнайтед". Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора", - цитирует Савельева ТАСС.

Финансовая сторона сделки не разглашается. Но согласно первому соглашению МЮ получал от "Аэрофлота" порядка 40 млн долларов. Первое соглашение было подписано в 2013 году и рассчитано на пять лет.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:16
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№3 Написал: american boy (Сегодня, 16:49) #
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online

Вот куда финансовая стабильность РФПЛ уходит((
Регистрация: 15.09.2016
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 16:47) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Учитывая, что Боинг 10% отката даёт при покупке их самолётов,- это вполне официально, то и здесь вряд ли без отката обошлось, Савельеву надо же кормиться.
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бедные бабушки и дедушки)))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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