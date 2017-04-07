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"Селтик" продлил контракт с главным тренером команды Роджерсом
"Селтик" продлил контракт с главным тренером команды Бренданом Роджерсом, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до лета 2021 года.
За свою карьеру Роджерс поработал с такими командами, как "Уотфорд", "Рединг", "Суонси" и "Ливерпуль".
"Газета.ру"
Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до лета 2021 года.
За свою карьеру Роджерс поработал с такими командами, как "Уотфорд", "Рединг", "Суонси" и "Ливерпуль".
"Газета.ру"
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