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"Селтик" продлил контракт с главным тренером команды Роджерсом

"Селтик" продлил контракт с главным тренером команды Бренданом Роджерсом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до лета 2021 года.

За свою карьеру Роджерс поработал с такими командами, как "Уотфорд", "Рединг", "Суонси" и "Ливерпуль".

"Газета.ру"
Теги: Селтик Роджерс
Сегодня, 18:51
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