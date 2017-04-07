Жозе Моуринью: я принял решение о Янузае, но вам его не скажу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился по поводу будущего полузащитника команды Аднана Янузая."Я принял решение относительно будущего Янузая, однако вам его не сообщу", - цитирует Моуринью ВВС.В нынешнем сезоне чемпионата Англии Янузай провел за "Сандерленд" 21 матч и отметился тремя голевыми передачами.