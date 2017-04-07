Зинедин Зидан: сконцентрирован на оставшейся части сезона и готов ко всему

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что все его мысли связаны с матчем 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико"."Я ничего не готовлю. Все, на чем я сконцентрирован, — это оставшаяся часть сезона. Вы знаете статус этого клуба, я тоже знаю. Я знаю, что значит тренировать "Реал", хорошо это или плохо. Я готов ко всему и поэтому говорю только о следующем матче. Это все, что меня интересует. Завтра предстоит важная игра. Я не знаю, что будет после.Я всегда остаюсь позитивным, что бы ни происходило в жизни. Мне повезло быть здесь и делать то, что я люблю, каждый день. В мире много людей, которым не нравится то, что они делают. Поэтому я максимально использую каждый день и всегда настроен позитивно", — приводит слова Зидана официальный сайт "Реала".