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Зинедин Зидан: сконцентрирован на оставшейся части сезона и готов ко всему
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что все его мысли связаны с матчем 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико".
"Я ничего не готовлю. Все, на чем я сконцентрирован, — это оставшаяся часть сезона. Вы знаете статус этого клуба, я тоже знаю. Я знаю, что значит тренировать "Реал", хорошо это или плохо. Я готов ко всему и поэтому говорю только о следующем матче. Это все, что меня интересует. Завтра предстоит важная игра. Я не знаю, что будет после.
Я всегда остаюсь позитивным, что бы ни происходило в жизни. Мне повезло быть здесь и делать то, что я люблю, каждый день. В мире много людей, которым не нравится то, что они делают. Поэтому я максимально использую каждый день и всегда настроен позитивно", — приводит слова Зидана официальный сайт "Реала".
"Газета.ру"
"Я ничего не готовлю. Все, на чем я сконцентрирован, — это оставшаяся часть сезона. Вы знаете статус этого клуба, я тоже знаю. Я знаю, что значит тренировать "Реал", хорошо это или плохо. Я готов ко всему и поэтому говорю только о следующем матче. Это все, что меня интересует. Завтра предстоит важная игра. Я не знаю, что будет после.
Я всегда остаюсь позитивным, что бы ни происходило в жизни. Мне повезло быть здесь и делать то, что я люблю, каждый день. В мире много людей, которым не нравится то, что они делают. Поэтому я максимально использую каждый день и всегда настроен позитивно", — приводит слова Зидана официальный сайт "Реала".
"Газета.ру"
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