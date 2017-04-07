Харри Кейн: помню свой первый гол в Премьер-лиге, как будто это было вчера

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вспомнил свой первый гол в чемпионате Англии."В этот день 3 года назад я забил свой первый гол в премьер-лиге! Все еще помню, как будто это было вчера!", — написал Кейн в твиттере.В 2014 году футболист поразил ворота "Сандерленда" в матче 33-го тура в возрасте 20 лет и 8 месяцев.Ранее стало известно, что Кейн может больше не сыграть в текущем сезоне.