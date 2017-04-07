Хосеп Гвардиола: ссоры с "Челси" не было, мы поздравили клуб с победой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что после поражения от "Челси" в рамках 31-го тура чемпионата Англии в подтрибунном тоннеле произошел конфликт. Свидетели слышали разговоры на повышенных тонах, до рукоприкладства дело не дошло, передает Daily Mail."Ссора в тоннеле после матча с "Челси"? Тоннель на стадионе "Стэмфорд Бридж" слишком узок. Да ладно вам, там не было ничего особенного. Мы поздравили "Челси" с победой. "Манчестер Сити" всегда вежлив после поражений. А особенно вежливы мы после побед", — сказал Гвардиола.