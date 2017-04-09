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"Обозреватель": матч киевского "Динамо" и "Шахтёра" перенесён из-за свадьбы дочери Суркиса

Поединок киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 26-м туре чемпионата Украины был перенесен по согласию клубов. Игра пройдет в пятницу, 21 апреля, на НСК "Олимпийский", хотя должна была состояться днем позже.

Как стало известно "Обозревателю", истинная причина такого решения Премьер-лиги заключается в свадьбе дочери президента "Динамо" Игоря Суркиса. Марина Суркис выходит замуж в субботу, 22 апреля, а церемония празднования состоится в ресторане "Фермонт". Именно с этим событием связана просьба киевлян о переносе игры с "Шахтером".
Теги: Шахтер Динамо Киев
Сегодня, 11:25
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6
(1)
№6 Написал: Lacan (Сегодня, 12:28) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Стратег
Невесте за 30, хохлушка

Смешно!!!Покажите мне хохлушку от Суркиса- он разве хохол?!...Наверное, такой же как и Чубайс - русский smile
Регистрация: 27.09.2011
№5 Написал: Egoist Краснодар (Сегодня, 12:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
пздц бред...
Регистрация: 8.10.2015
№4 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 12:24) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А следующая игра перенесётся когда у него кошка рожать будет?
Регистрация: 13.03.2012
№3 Написал: боря888 (Сегодня, 12:03) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: AnK.
Одно слово-"укропы".

Молодцы
Главное быть людьми, а не фашистской падалью
Регистрация: 21.12.2016
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Одно слово-"укропы".
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:33) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Свадьба важнее. Невесте за 30, хохлушка, не красавица, может это её последний шанс выйти замуж за папины гроши.
Регистрация: 29.10.2010
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