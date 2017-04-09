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Серхио Рамос: двери "Реала" всегда открыты для прекрасных игроков вроде Гризманна

Капитан «Реала» Серхио Рамос после матча 31-го тура примеры с «Атлетико» (1:1) высказался о форварде гостей Антуане Гризманне, забившем гол в ворота его команды, и предстоящем класико.

О возможном трансфере Гризманна

«Посмотрим. Такие переходы всегда становятся событием. Он отличный футболист, который доказывает свой класс на протяжении нескольких лет. Двери «Реала» всегда открыты для прекрасных игроков».

О класико и Зидане

«Я не тот человек, с которым стоит обсуждать будущее тренера. По результатам сезона титулы все решат.

Матч с «Барселоной» будет похож на финал, как и все оставшиеся до конца сезона встречи, если мы хотим выиграть чемпионат. Нам нужно набирать три очка в каждой игре.

О матче с «Атлетико»

«Лучшими футболистами «Атлетико» были защитники и вратарь, и это о многом говорит.

Надо двигаться вперед, для сожалений нет времени. Нас ждет еще один финал – матчи против «Баварии», и мы хотим пройти в полуфинал».
Теги: Реал Рамос Гризманн Атлетико
Сегодня, 11:42
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№1 Написал: garford (Сегодня, 12:01) #
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Двери Реала всегда открыты для таких красивых игроков с голубым оттенком таким как мы все здесь собравшиеся.
Регистрация: 5.07.2016
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