Серхио Рамос: двери "Реала" всегда открыты для прекрасных игроков вроде Гризманна

Капитан «Реала» Серхио Рамос после матча 31-го тура примеры с «Атлетико» (1:1) высказался о форварде гостей Антуане Гризманне, забившем гол в ворота его команды, и предстоящем класико.«Посмотрим. Такие переходы всегда становятся событием. Он отличный футболист, который доказывает свой класс на протяжении нескольких лет. Двери «Реала» всегда открыты для прекрасных игроков».«Я не тот человек, с которым стоит обсуждать будущее тренера. По результатам сезона титулы все решат.Матч с «Барселоной» будет похож на финал, как и все оставшиеся до конца сезона встречи, если мы хотим выиграть чемпионат. Нам нужно набирать три очка в каждой игре.«Лучшими футболистами «Атлетико» были защитники и вратарь, и это о многом говорит.Надо двигаться вперед, для сожалений нет времени. Нас ждет еще один финал – матчи против «Баварии», и мы хотим пройти в полуфинал».