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Зинедин Зидан: о моем будущем вам лучше спросить у кого-то другого

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча примеры против «Атлетико» (1:1) заявил, что не может рассуждать на тему своего будущего в команде.

– О моем будущем вам лучше спросить у кого-то другого, – сказал Зидан. – Сейчас я думаю только о подготовке команды, живу этим днем. В прошедшем матче мы очень здорово играли, но нам не хватило концентрации. Не могу сказать, что «Атлетико» провел отличный матч, просто у нас не получилось проявить себя наилучшим образом. Мы очень разочарованы, но нужно сохранять спокойствие и думать о матче Лиги чемпионов с «Баварией», - цитирует Зидана Matchtv.ru
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 12:16
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