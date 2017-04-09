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Златан Ибрагимович: Моуринью демонстрирует абсолютный максимум с нынешней командой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил мнение, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью выжимает максимум из нынешней команды, а также признал, что грядущим летом «красным дьяволам» необходимо хорошо поработать на трансферном рынке.

«Думаю, тренер демонстрирует абсолютный максимум с командой, которая у него есть. 200 процентов. Будь мы достаточно хороши, чтобы быть первыми, мы были бы первыми.

Он обладает всё тем же менталитетом победителя, потому что его не потерять. Если он у тебя есть, значит, есть. Этому нельзя научиться. Я очень хорошо его знаю. Он прямой в своей работе. Ему нравится смотреть тебе в глаза и говорить тебе, что ты отстой или нет. Я предпочитаю такой подход.

То, что у нас есть сейчас, совсем не плохо, но если вы спросите меня, насколько мы далеки от команды, которую хочу я, то я скажу, что далеко. Очень далеко. У нас было только одно трансферное окно. Второе мы не использовали. Нам нужно снова трансферное окно. Определённо, нам необходимо стать лучше с точки зрения нашего состава», — цитирует Ибрагимовича Чемпионат со ссылкой на The Daily Mail.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Ибрагимович
Сегодня, 12:26
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