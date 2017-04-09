Уилфрид Заа привлек внимание "Ман Сити" и "Тоттенхэма"

Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа привлек своей игрой внимание топ-клубов Англии.«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах 25-летнего ивуарийского футболиста.«Криста Пэлас» хочет сохранить Заа в команде и может увеличить зарплату игрока более чем в три раза – с 35 тысяч фунтов до 110 тысяч фунтов в неделю.«Манчестер Сити» запрашивал информацию о статусе Заа и попросил лондонцев держать их в курсе развития ситуации. Заа оценивают в 30 миллионов фунтов.В 27 матчах АПЛ этого сезона Заа забил 6 голов и отдал 9 голевых передач, один из мячей забил в прошлые выходные "Челси". Также Заа отличился результативным сольным проходом в матче против сборной России.