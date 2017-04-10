Пауло Дибала: хочу быть Дибалой, а не новым Месси

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что не хочет называться вторым Лионелем Месси."Люди должны понять, что я не Месси. Дибала, и понимаю, что это сравнение, но я хочу быть Дибалой, а не новым Месси. Всегда буду стараться сделать всё самое лучшее для моей команды. Месси лишь один, также, как и одним был Марадона.Конечно, заменить таких игроков совсем непросто. У людей большие надежды на меня и это огромный пресс, который мне приходится сдерживать", - заявил аргентинский форвард.