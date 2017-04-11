Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Боруссия" поблагодарила болельщиков "Монако" за поддержку

"Боруссия" поблагодарила болельщиков "Монако" за терпение, понимание и поддержку.

"Спасибо за терпение, понимание и скандирование "Дортмунд, Дортмунд", дорогие болельщики "Монако", — говорится в твиттере "Боруссии".

Ранее рядом с автобусом дортмундского клуба произошло три взрыва. В результате полузащитник немецкого клуба Марк Бартра получил порезы руки и был госпитализирован.

"Газета.ру"
Теги: Боруссия Д Монако
Вчера, 23:13
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.