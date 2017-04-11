"Боруссия" поблагодарила болельщиков "Монако" за поддержку

"Боруссия" поблагодарила болельщиков "Монако" за терпение, понимание и поддержку."Спасибо за терпение, понимание и скандирование "Дортмунд, Дортмунд", дорогие болельщики "Монако", — говорится в твиттере "Боруссии".Ранее рядом с автобусом дортмундского клуба произошло три взрыва. В результате полузащитник немецкого клуба Марк Бартра получил порезы руки и был госпитализирован.