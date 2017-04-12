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При взрыве около автобуса "Боруссии" кроме Бартры пострадал полицейский

В результате взрыва в Дортмунде помимо защитника "Боруссии" Марка Бартра пострадал полицейский, сопровождавший автобус.

Он находится в шоковом состоянии и не смог выйти на работу, сообщает Bild.

Бартра был госпитализирован с переломом лучевой кости и перенес операцию.

Ранее стало известно, что перед первой встречей 1/4 финала Лиги чемпионов в Дортмунде между местной "Боруссией" и французским "Монако" рядом с автобусом немецкого клуба произошли три взрыва, в результате которых незначительно пострадал футболист "шмелей" Марк Бартра.

"Газета.ру"
Сегодня, 16:16
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