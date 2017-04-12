Полиция Дортмунда задержала одного из подозреваемых в теракте

Генпрокуратура подозревает двух исламистов в совершении взрывов около автобуса "Боруссии" в Дортмунде, один из них задержан.По предварительным данным, три взрыва небольшой мощности были произведены с помощью телефона, передает Mirror.Ранее рядом с местом взрыва в Дортмунде было обнаружено письмо, которое начиналось словами "Во имя Аллаха, Милостивого, милосердного!". В нем также упоминается теракт 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине.Также следователи изучают еще одно письмо, найденное недалеко от места взрыва.