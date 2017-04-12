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Полиция Дортмунда задержала одного из подозреваемых в теракте

Генпрокуратура подозревает двух исламистов в совершении взрывов около автобуса "Боруссии" в Дортмунде, один из них задержан.

По предварительным данным, три взрыва небольшой мощности были произведены с помощью телефона, передает Mirror.

Ранее рядом с местом взрыва в Дортмунде было обнаружено письмо, которое начиналось словами "Во имя Аллаха, Милостивого, милосердного!". В нем также упоминается теракт 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине.

Также следователи изучают еще одно письмо, найденное недалеко от места взрыва.

"Газета.ру"
Сегодня, 16:28
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