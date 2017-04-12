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19:22
Генеральный директор "Боруссии": мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия
Генеральный директор "Боруссии": мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия
15:36
Сергей Степашин: денег от "Крестовского" хватило бы, чтобы переселить всех из коммунальных квартир (24)
Сергей Степашин: денег от "Крестовского" хватило бы, чтобы переселить всех из коммунальных квартир (24)
14:19
Специалист по налогам: суд может освободить Лионеля Месси от реального тюремного заключения (1)
Специалист по налогам: суд может освободить Лионеля Месси от реального тюремного заключения (1)
11:45
Массимилиано Аллегри: "Барселона" забила "ПСЖ" шесть голов, значит нам она может забить четыре (3)
Массимилиано Аллегри: "Барселона" забила "ПСЖ" шесть голов, значит нам она может забить четыре (3)
11:31
Евгений Кафельников: если выиграем у "Зенита", только чудо помешает "Спартаку" стать чемпионом (6)
Евгений Кафельников: если выиграем у "Зенита", только чудо помешает "Спартаку" стать чемпионом (6)
Генпрокуратура ФРГ квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт
Генпрокуратура ФРГ не исключает исламистский след в взрывах около автобуса "Боруссии" в Дортмунде.
Представитель Федеральной прокуратуры Фрауке Келер заявила, что полиция не исключает теракта в инциденте, передает The Local.
В квартирах обоих подозреваемых были проведены обыски. Келер также рассказала о нападении возможного террористического фона и вероятного исламистского следа.
Ранее генпрокуратура ФРГ объявила о задержании одного из подозреваемых в нападении.
"Газета.ру"
Представитель Федеральной прокуратуры Фрауке Келер заявила, что полиция не исключает теракта в инциденте, передает The Local.
В квартирах обоих подозреваемых были проведены обыски. Келер также рассказала о нападении возможного террористического фона и вероятного исламистского следа.
Ранее генпрокуратура ФРГ объявила о задержании одного из подозреваемых в нападении.
"Газета.ру"
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