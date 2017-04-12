Генпрокуратура ФРГ квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт

Генпрокуратура ФРГ не исключает исламистский след в взрывах около автобуса "Боруссии" в Дортмунде.Представитель Федеральной прокуратуры Фрауке Келер заявила, что полиция не исключает теракта в инциденте, передает The Local.В квартирах обоих подозреваемых были проведены обыски. Келер также рассказала о нападении возможного террористического фона и вероятного исламистского следа.Ранее генпрокуратура ФРГ объявила о задержании одного из подозреваемых в нападении.