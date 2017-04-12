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Генпрокуратура ФРГ квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт

Генпрокуратура ФРГ не исключает исламистский след в взрывах около автобуса "Боруссии" в Дортмунде.

Представитель Федеральной прокуратуры Фрауке Келер заявила, что полиция не исключает теракта в инциденте, передает The Local.

В квартирах обоих подозреваемых были проведены обыски. Келер также рассказала о нападении возможного террористического фона и вероятного исламистского следа.

Ранее генпрокуратура ФРГ объявила о задержании одного из подозреваемых в нападении.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:13
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