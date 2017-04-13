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Месси и Неймар пропустили тренировку после критики Луиса Энрике

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Неймар пропустили тренировку команды на следующий день после поражения от "Ювентуса" (0:3) в первом матче четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Marca.

Наставник каталонского клуба Луис Энрике после встречи в Турине заявил о том, что его подопечные действовали слишком вяло.

Также главный тренер отчитал своих подопечных на тренировке команды. В свою очередь, Месси и Неймар после критики Луиса Энрике покинули поле и продолжили работать индивидуально.
Теги: Месси Неймар Энрике Барселона
Сегодня, 00:32
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(1)
№8 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:21) #
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Болеет за:
ЦСКА
Гном что-то совсем поплыл, жаль, что Неймар с него пример берет, у него то еще все впереди


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№7 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
спектакль для успешной продажи.. bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
smileклассно Юве поимел вчера эту плюшевую барсу
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: VirGON (Сегодня, 00:46) #
  • +1
  •  (1)

anonymous,
Он и так уходит уже,ему все равно
Регистрация: 14.12.2016
№4 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 00:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пока кто либо не вставит Месси мозги на место, у Барсы не будет больших побед, слишком уж много он себе позволять стал
Регистрация: 2.11.2008
№3 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 00:45) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
То от сборной отказывается, то от тренировок клуба, человек с говнецом


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 00:40) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: VirGON
Тоже мне,типа звезды обиделись и ушли,но надо смотреть правде в глаза,играли они хреново

Барса моментально уволит Энрике, сели Неймар и Месси взбунтуют
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 00:34) #
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  •  (3)

Тоже мне,типа звезды обиделись и ушли,но надо смотреть правде в глаза,играли они хреново
Регистрация: 14.12.2016
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