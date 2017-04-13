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Подозреваемый по делу о взрывах в Дортмунде оказался 26-летним уроженцем Ирака

Задержанный после взрыва около автобуса "Боруссии" в Дортмунде мужчина оказался 26-летним уроженцем Ирака.

Подозреваемый состоит в "Исламском государстве" (организация признана экстремистской и запрещена в России) и прибыл в Германию в прошлом году из Турции, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление немецкой прокуратуры.

В Ираке он возглавлял группу из 10 бойцов, занимавшихся похищениями людей, вымогательствами и убийствами. После прибытия в Германию он поддерживал тесный контакт с ИГИЛ. Телефон задержанного незадолго до взрывов был прослушан немецкой разведкой.

Доказательств причастности задержанного к теракту в Дортмунде следствие пока не выявило. В пятницу утром суд примет решение, оставлять ли его под стражей еще на 24 часа.

"Газета.ру"
Сегодня, 22:04
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№1 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 22:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если все сказанное соответствует действительности, то почему стоит вопрос об оставлении под стражей еще на 24 часа?
Регистрация: 19.03.2017
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