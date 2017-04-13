Подозреваемый по делу о взрывах в Дортмунде оказался 26-летним уроженцем Ирака

Задержанный после взрыва около автобуса "Боруссии" в Дортмунде мужчина оказался 26-летним уроженцем Ирака.Подозреваемый состоит в "Исламском государстве" (организация признана экстремистской и запрещена в России) и прибыл в Германию в прошлом году из Турции, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление немецкой прокуратуры.В Ираке он возглавлял группу из 10 бойцов, занимавшихся похищениями людей, вымогательствами и убийствами. После прибытия в Германию он поддерживал тесный контакт с ИГИЛ. Телефон задержанного незадолго до взрывов был прослушан немецкой разведкой.Доказательств причастности задержанного к теракту в Дортмунде следствие пока не выявило. В пятницу утром суд примет решение, оставлять ли его под стражей еще на 24 часа.