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Роман Зозуля вошел в исполком ФФУ вместо Тимощука

На сегодняшнем Конгрессе ФФУ было утверждено решение исключить из Исполкома организации бывшего полузащитника сборной Украины Анатолий Тимощука.

Его место занял украинский форвард "Бетиса" Роман Зозуля.

"Динамомания"
Теги: Зозуля Тимощук
Сегодня, 17:12
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
..чистокровный бандеровец?
Регистрация: 6.09.2013
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