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Крис Смоллинг и Мата выбыли на месяц из-за травм

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что футболисты Крис Смоллинг и Хуан Мата из-за травм выбыли из строя минимум на один месяц.

Моуринью сообщил, что защитники Фил Джонс и Крис Смоллинг вернутся не раньше мая, а Хуан Мата, который перенес операцию после травмы паха, в конце мая, передает официальный сайт манкунианцев.

"Газета.ру"
Теги: Мата Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 19:25
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