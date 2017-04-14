Крис Смоллинг и Мата выбыли на месяц из-за травм

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что футболисты Крис Смоллинг и Хуан Мата из-за травм выбыли из строя минимум на один месяц.Моуринью сообщил, что защитники Фил Джонс и Крис Смоллинг вернутся не раньше мая, а Хуан Мата, который перенес операцию после травмы паха, в конце мая, передает официальный сайт манкунианцев.