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17:31
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (5)
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17:01
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (21)
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16:31
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (3)
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (3)
16:11
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (4)
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (4)
14:46
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Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (47)
13:06
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (37)
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (37)
Андреа Барцальи может продолжить карьеру в США
Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи может перейти в "Нью-Йорк Космос", утверждает Goal.com.
Отмечается, что американскому клубу будет сложно переманить 35-летнего оборонца до 2018 года, когда у него завершится контракт с туринским клубом — связано это, по утверждениям источника, с желанием футболиста поехать в составе сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России, что осуществить будет проще, будучи представителем Серии А.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии Барцальи провел 18 матчей.
"Газета.ру"
Отмечается, что американскому клубу будет сложно переманить 35-летнего оборонца до 2018 года, когда у него завершится контракт с туринским клубом — связано это, по утверждениям источника, с желанием футболиста поехать в составе сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России, что осуществить будет проще, будучи представителем Серии А.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии Барцальи провел 18 матчей.
"Газета.ру"
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