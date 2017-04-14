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Андреа Барцальи может продолжить карьеру в США

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи может перейти в "Нью-Йорк Космос", утверждает Goal.com.

Отмечается, что американскому клубу будет сложно переманить 35-летнего оборонца до 2018 года, когда у него завершится контракт с туринским клубом — связано это, по утверждениям источника, с желанием футболиста поехать в составе сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России, что осуществить будет проще, будучи представителем Серии А.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Барцальи провел 18 матчей.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:43
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