Андреа Барцальи может продолжить карьеру в США

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи может перейти в "Нью-Йорк Космос", утверждает Goal.com.Отмечается, что американскому клубу будет сложно переманить 35-летнего оборонца до 2018 года, когда у него завершится контракт с туринским клубом — связано это, по утверждениям источника, с желанием футболиста поехать в составе сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России, что осуществить будет проще, будучи представителем Серии А.В текущем розыгрыше чемпионата Италии Барцальи провел 18 матчей.