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Найденные рядом с местом взрыва в Дортмунде письма вряд ли принадлежат исламистам

У следователей возникли сомнения, что найденные после взрыва около автобуса "Боруссии" в Дортмунде письма действительно принадлежат исламистам, сообщают немецкие СМИ.

Ранее рядом с местом взрыва в Дортмунде было обнаружено письмо, которое начиналось словами "Во имя Аллаха, Милостивого, милосердного!". В нем также упоминается теракт 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине.

Перед первой встречей 1/4 финала Лиги чемпионов в Дортмунде между местной "Боруссией" и французским "Монако" рядом с автобусом немецкого клуба произошли три взрыва, в результате которых незначительно пострадал футболист "шмелей" Марк Бартра. Позднее было объявлено, что игру перенесли на 12 апреля.

"Газета.ру"
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 20:17
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