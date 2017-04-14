Найденные рядом с местом взрыва в Дортмунде письма вряд ли принадлежат исламистам

У следователей возникли сомнения, что найденные после взрыва около автобуса "Боруссии" в Дортмунде письма действительно принадлежат исламистам, сообщают немецкие СМИ.Ранее рядом с местом взрыва в Дортмунде было обнаружено письмо, которое начиналось словами "Во имя Аллаха, Милостивого, милосердного!". В нем также упоминается теракт 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине.Перед первой встречей 1/4 финала Лиги чемпионов в Дортмунде между местной "Боруссией" и французским "Монако" рядом с автобусом немецкого клуба произошли три взрыва, в результате которых незначительно пострадал футболист "шмелей" Марк Бартра. Позднее было объявлено, что игру перенесли на 12 апреля.