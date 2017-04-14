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Олег Лужный: пока длится война с Россией, украинским игрокам там делать нечего

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Лужный заявил, что украинские игроки не должны переходить в клубы из чемпионата России.

"Я не интересуюсь чемпионатом России, не смотрю его матчи. Неоднократно уже говорил: пока длится война с Россией, считаю, что украинским игрокам там делать нечего", - цитирует Лужного "Чемпион".
Сегодня, 22:22
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7
(2)
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
пока длится война с Россией

Она бы длилась максимум сутки.
Слава Богу, не попрыгунчики решают - быть ей или нет.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№6 Написал: Gypsy (Сегодня, 22:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Толику-АТО сообщили?


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№5 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 22:47) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Судя по высказываниям хохлов им всем надо война с Россией, только об этом и талдычат.

только вот как только появляется вероятность реальной войны во время учений у укрограниц, так в киеве сразу дрыщ начинается. Единственное в чем я согласен со скакунами так это по поводу нашего правителя
Регистрация: 18.03.2017
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
если серьезно,то даже хорошо-обученная армия люксембурга сделает всю укроармию)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: Alek Саранск (Сегодня, 22:31) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Может, ты гандон, видел своими глазами Российские войска? 100% не видел, закрой свой поганый вафельник, и не открывай(за умного сойдешь), как игрок был нормуь, а как человек видимо гавно.
Регистрация: 19.11.2009
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:28) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по высказываниям хохлов им всем надо война с Россией, только об этом и талдычат.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:26) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Лужный признал Донецк частью России? Ибо война с Россией закончилась бы через 10 часов после начала. Или сколько там надо танкам для похода до Киева. И пусть радуются, что не через минуту после того, как Путин достал свой чемоданчик.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
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