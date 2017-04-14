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22:04
Артем Дзюба: скоро битва! (фото) (7)
Артем Дзюба: скоро битва! (фото) (7)
21:37
Сергей Белоголовцев: "Спартак" постарается подавить "Зенит", который находится не в лучшей форме (14)
Сергей Белоголовцев: "Спартак" постарается подавить "Зенит", который находится не в лучшей форме (14)
17:31
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (5)
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (5)
17:01
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (26)
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (26)
16:31
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (3)
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (3)
16:11
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (4)
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (4)
14:46
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (47)
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (47)
Криштиану Роналду заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинения в насилии?
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заплатил в 2010 году 375 тысяч долларов, чтобы избежать суда за изнасилование, информирует Spiegel Online.
Сообщается, что инцидент с участием португальца произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где он отдыхал со своим братом и двоюродной сестрой. Футболист заплатил жертве 375 тысяч долларов, чтобы та не подавала на него в суд.
Сообщается, что инцидент с участием португальца произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где он отдыхал со своим братом и двоюродной сестрой. Футболист заплатил жертве 375 тысяч долларов, чтобы та не подавала на него в суд.
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