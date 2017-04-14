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Криштиану Роналду заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинения в насилии?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заплатил в 2010 году 375 тысяч долларов, чтобы избежать суда за изнасилование, информирует Spiegel Online.

Сообщается, что инцидент с участием португальца произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где он отдыхал со своим братом и двоюродной сестрой. Футболист заплатил жертве 375 тысяч долларов, чтобы та не подавала на него в суд.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 22:35
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(1)
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Бедный брат)
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 22:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А причем здесь жертва. Должен был быть ЖЕРТВ. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: fits (Сегодня, 22:48) #
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Это футбольный сайт?
Или сайт следственного комитета?
Желтая пресса...
Првокаторы...
Регистрация: 6.10.2016
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