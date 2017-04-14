Дэвид Мейлер выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер выбыл до конца этого сезона из-за травмы, которую он получил на тренировке.Футболист травмировал медиальную связку коленного сустава, сообщает официальный сайт клуба.В этом сезоне 27-летний ирландский футболист провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге и отметился одним голом.