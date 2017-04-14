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Жозе Моуринью: матч против "Челси" ничем не будет отличаться от других встреч

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что игра против его бывшего клуба "Челси" ничем не будет отличаться от других.

"Вы говорите, что это будет эмоциональный матч, но для меня это очередная игра, еще одна, которая ничем не отличается от других.

Если сравнивать две команды, то у одной парни свежие, в другой уставшие, и это очень важно. Но они лидируют в чемпионате не потому, что устают меньше, а потому, что обладают сильными индивидуальными качествами, показывают коллективную игру. У них есть определенный стиль игры. Они делают свою работу очень хорошо. Так что это очень сильная команда", - цитирует Моуринью "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу манкунианцев.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Челси
Вчера, 23:34
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