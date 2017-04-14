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Марк Бартра: все, что прошу, - жить в мире и оставить войны позади
Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра, пострадавший в результате взрыва возле автобуса "шмелей", обратился ко всем с благодарностью.
"Люди, которые посещают меня в больнице, делают меня счастливым. Они являются причиной, по которой я продолжаю бороться, преодолеваю препятствия, ведь это худший опыт в моей жизни, который я никому в этом мире не пожелаю испытать. Боль, паника, незнание, что происходит и как долго это будет продолжаться. Эти 15 минут были длиной в целую жизнь.
Шоковое состояние этих дней уменьшается. Появляется все больше желания жить, бороться, работать, смеяться, плакать, чувствовать, любить, верить, играть, тренироваться, продолжать наслаждаться обществом близких людей, чувствовать запах травы, когда выходишь на поле. Это все меня мотивирует. Хочу вновь видеть полные стадионы, видеть людей, которые любят нашу профессию, хороших людей, которые просто желают ощутить другие эмоции, отвлечься от реального мира, в котором мы живем, все более сумасшедшего мира.
Все, что я прошу, — жить в мире и оставить войны позади. В эти дни, когда я смотрю на запястье, опухшие руки, вы знаете, что я чувствую? Гордость. Я смотрю с гордостью, потому что весь вред, который они хотели нанести, остался только таким.
Я благодарен врачам, медсестрам, физиотерапевтам и людям, которые помогали мне восстанавливаться. Благодарю тысячи людей, средства массовой информации, различные организации, одноклубников, которые присылали мне сообщения со словами поддержки. Все это наполняло меня силами двигаться вперед.
Мне нужно было это написать, чтобы освободиться от этих мыслей и просто думать о том, как быстрее восстановиться. Большой всем привет", — написал Бартра в своем инстаграме.
"Газета.ру"
"Люди, которые посещают меня в больнице, делают меня счастливым. Они являются причиной, по которой я продолжаю бороться, преодолеваю препятствия, ведь это худший опыт в моей жизни, который я никому в этом мире не пожелаю испытать. Боль, паника, незнание, что происходит и как долго это будет продолжаться. Эти 15 минут были длиной в целую жизнь.
Шоковое состояние этих дней уменьшается. Появляется все больше желания жить, бороться, работать, смеяться, плакать, чувствовать, любить, верить, играть, тренироваться, продолжать наслаждаться обществом близких людей, чувствовать запах травы, когда выходишь на поле. Это все меня мотивирует. Хочу вновь видеть полные стадионы, видеть людей, которые любят нашу профессию, хороших людей, которые просто желают ощутить другие эмоции, отвлечься от реального мира, в котором мы живем, все более сумасшедшего мира.
Все, что я прошу, — жить в мире и оставить войны позади. В эти дни, когда я смотрю на запястье, опухшие руки, вы знаете, что я чувствую? Гордость. Я смотрю с гордостью, потому что весь вред, который они хотели нанести, остался только таким.
Я благодарен врачам, медсестрам, физиотерапевтам и людям, которые помогали мне восстанавливаться. Благодарю тысячи людей, средства массовой информации, различные организации, одноклубников, которые присылали мне сообщения со словами поддержки. Все это наполняло меня силами двигаться вперед.
Мне нужно было это написать, чтобы освободиться от этих мыслей и просто думать о том, как быстрее восстановиться. Большой всем привет", — написал Бартра в своем инстаграме.
"Газета.ру"
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