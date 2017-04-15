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Издане The Sun извинилось за материал о Россе Баркли, в котором его назвали гориллой

Британское издание The Sun отстранило колумниста Кельвина Маккензи за материал о полузащитнике "Эвертона" Россе Баркли, сообщает BBC.

В статье журналист сравнил игрока с гориллой из-за того, что его дедушка родился в Нигерии. Кроме того, Маккензи утверждает, что зарплата футболиста сравнима с заработком наркоторговцев Ливерпуля.

После выхода статьи мэр Ливерпуля Джо Андерсон обвинил Маккензи в расизме и подал на него заявление в полицию. The Sun извинилась за публикацию этого материала.

СЭ
Сегодня, 11:58
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