Издане The Sun извинилось за материал о Россе Баркли, в котором его назвали гориллой

Британское издание The Sun отстранило колумниста Кельвина Маккензи за материал о полузащитнике "Эвертона" Россе Баркли, сообщает BBC.В статье журналист сравнил игрока с гориллой из-за того, что его дедушка родился в Нигерии. Кроме того, Маккензи утверждает, что зарплата футболиста сравнима с заработком наркоторговцев Ливерпуля.После выхода статьи мэр Ливерпуля Джо Андерсон обвинил Маккензи в расизме и подал на него заявление в полицию. The Sun извинилась за публикацию этого материала.