Зинедин Зидан: мы не собираемся рисковать в случае с Бэйлом

Тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о состоянии здоровья полузащитника Гарета Бэйла."Бэйл не сыграет за нас в матче со "Спортингом", это ясно. На следующей неделе посмотрим. Его что-то беспокоит, есть небольшой отек икроножной мышцы. Мы не собираемся рисковать в случае с Гаретом. Надо день ото дня оценивать, как развивается ситуация. Подходить от матча к матчу.Я надеюсь, что Бэйл вскоре вернется. У него травма в той области, где уже была сделана операция. Это мышечная проблема. Мы не станем как-либо рисковать.Что касается настроения Гарета, то он чувствует себя не столь плохо, хотя, конечно, хочет быть вместе с командой. В прошлый раз, когда Бэйл вернулся, он был очень воодушевлен. На этот раз Гарет чувствует себя не столь плохо, поскольку понимает, что серьезной проблемы нет, хоть это и рецидив", – сказал французский тренер.