Марк Бартра выписан из больницы

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра покинул госпиталь, сообщает твиттер клуба.Ранее в Дортмунде перед матчем "Боруссия" — "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов возле автобуса "шмелей" произошел взрыв. В результате инцидента пострадал футболист немецкого клуба Марк Бартра. Игрок получил перелом лучевой кости, также в его руке обнаружилось инородное тело. Сообщалось, что на восстановление футболисту потребуется четыре недели.