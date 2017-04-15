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Марк Бартра выписан из больницы

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра покинул госпиталь, сообщает твиттер клуба.

Ранее в Дортмунде перед матчем "Боруссия" — "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов возле автобуса "шмелей" произошел взрыв. В результате инцидента пострадал футболист немецкого клуба Марк Бартра. Игрок получил перелом лучевой кости, также в его руке обнаружилось инородное тело. Сообщалось, что на восстановление футболисту потребуется четыре недели.

"Газета.ру"
Теги: Бартра Боруссия Д
Сегодня, 17:28
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