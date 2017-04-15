Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Защитник "Сандерленда" Билли Джонс получил тяжелую травму

Защитник "Сандерленда" Билли Джонс получил тяжелую травму в матче с "Вест Хэм Юнайтед" в рамках 33-го тура английской премьер-лиги.

Джонс получил повреждение в результате столкновения с защитником "молотобойцев" Артуром Масуакой. Врачи оказывали пострадавшему игроку медицинскую помощь на поле, а затем его унесли на носилках, одев на лицо кислородную маску, а также установив корсет на шею, сообщает Sunderland Echo.

Вместо Джонса вышел Фабио Борини, забивший затем гол, который спас "черных котов" от поражения.

"Газета.ру"
Сегодня, 21:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.