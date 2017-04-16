"Арсенал" хочет пригласить Аллегри на пост главного тренера

"Арсенал" начал переговоры с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.Руководство лондонцев видит итальянского специалиста в качестве замены Арсену Венгеру, сообщает The Sun.Ранее сообщалось, что наставник туринского клуба Аллегри в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт, рассчитанный до 2020 года.