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"Арсенал" хочет пригласить Аллегри на пост главного тренера

"Арсенал" начал переговоры с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Руководство лондонцев видит итальянского специалиста в качестве замены Арсену Венгеру, сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что наставник туринского клуба Аллегри в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт, рассчитанный до 2020 года.

"Газета.ру"
Теги: Аллегри Венгер Ювентус Арсенал
Сегодня, 12:07
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