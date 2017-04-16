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Жерар Пике: уверен, что мы можем пройти "Ювентус" и обыграть "Реал"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выразил уверенность в том, что сине-гранатовые выйдут в следующую стадию Лиги чемпионов. В первой игре, которая прошла в Турине, каталонцы уступили со счетом 0:3.

"В Париже "Барселона" отыгралась с 0:4. Мы много раз побеждали на "Сантьяго Бернабеу", поэтому я уверен, что мы можем пройти "Ювентус" и обыграть "Реал" в класико. Мы находимся не в лучшем положении, но у нас есть все, чтобы изменить ситуацию. Нам это по силам", — приводит слова Пике TV3.

"Газета.ру"
Теги: Пике Ювентус Реал Барселона
Сегодня, 12:15
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№2 Написал: marsel65 мурманская обл.г.Полярный (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
ЦСКА
С такой защитой будут проблемы!


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Не пытайтесь спорить с дураком , иначе опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом.
Регистрация: 14.11.2011
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 12:31) #
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online

Слово есть ... осталось за малым: доказать это делом!
Регистрация: 17.06.2016
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