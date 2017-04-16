Жерар Пике: уверен, что мы можем пройти "Ювентус" и обыграть "Реал"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выразил уверенность в том, что сине-гранатовые выйдут в следующую стадию Лиги чемпионов. В первой игре, которая прошла в Турине, каталонцы уступили со счетом 0:3."В Париже "Барселона" отыгралась с 0:4. Мы много раз побеждали на "Сантьяго Бернабеу", поэтому я уверен, что мы можем пройти "Ювентус" и обыграть "Реал" в класико. Мы находимся не в лучшем положении, но у нас есть все, чтобы изменить ситуацию. Нам это по силам", — приводит слова Пике TV3.