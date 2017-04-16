"Барселона" намерена выкупить Деулофеу ближайшим летом

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес подтвердил, что клуб намерен воспользоваться возможностью вернуть вингера Херарда Деулофеу в свои ряды по окончании текущего сезона."Несомненно, мы рассматриваем возможность возвращения Деулофеу в "Барселону" в следующем сезоне. Мы намерены активировать опцию, чтобы он мог играть за нас", — сказал Фернандес в эфире TV3.В данный момент трансферный лист Деулофеу принадлежит "Эвертону". У каталонского клуба есть опция выкупа футболиста за €12 млн.