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"Барселона" намерена выкупить Деулофеу ближайшим летом
Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес подтвердил, что клуб намерен воспользоваться возможностью вернуть вингера Херарда Деулофеу в свои ряды по окончании текущего сезона.
"Несомненно, мы рассматриваем возможность возвращения Деулофеу в "Барселону" в следующем сезоне. Мы намерены активировать опцию, чтобы он мог играть за нас", — сказал Фернандес в эфире TV3.
В данный момент трансферный лист Деулофеу принадлежит "Эвертону". У каталонского клуба есть опция выкупа футболиста за €12 млн.
"Газета.ру"
"Несомненно, мы рассматриваем возможность возвращения Деулофеу в "Барселону" в следующем сезоне. Мы намерены активировать опцию, чтобы он мог играть за нас", — сказал Фернандес в эфире TV3.
В данный момент трансферный лист Деулофеу принадлежит "Эвертону". У каталонского клуба есть опция выкупа футболиста за €12 млн.
"Газета.ру"
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