Полузащитник сборной Панамы застрелен возле собственного дома

Полузащитник сборной Панамы и клуба "Арабе Унидо" Амилькар Энрикес был найден убитым в городе Колон. Об этом сообщает Mirror.По информации издания, на 33-летнего футболиста напали двое неизвестных возле его дома в Нуэво Колоне. Энрикес получил несколько пулевых ранений и был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия врачей, им не удалось спасти игрока.