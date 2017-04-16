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Полузащитник сборной Панамы застрелен возле собственного дома

Полузащитник сборной Панамы и клуба "Арабе Унидо" Амилькар Энрикес был найден убитым в городе Колон. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, на 33-летнего футболиста напали двое неизвестных возле его дома в Нуэво Колоне. Энрикес получил несколько пулевых ранений и был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия врачей, им не удалось спасти игрока.

"Газета.ру"
Вчера, 23:27
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