Эйден Макгиди может перейти в "Престон"

Бывший футболист "Спартака", ныне принадлежащий "Эвертону" Эйден Макгиди может перейти в клуб из Чемпионшипа "Престон Норт Энд", сообщает Liverpool Echo.В текущем сезоне Макгиди играл за "Престон" на правах аренды, и в летнее трансферное окно клуб планирует выкупить контракт полузащитника за ?2,5 млн.В текущем сезоне ирландец отыграл 31 матч, в которых забил восемь мячей.