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Эйден Макгиди может перейти в "Престон"

Бывший футболист "Спартака", ныне принадлежащий "Эвертону" Эйден Макгиди может перейти в клуб из Чемпионшипа "Престон Норт Энд", сообщает Liverpool Echo.

В текущем сезоне Макгиди играл за "Престон" на правах аренды, и в летнее трансферное окно клуб планирует выкупить контракт полузащитника за ?2,5 млн.

В текущем сезоне ирландец отыграл 31 матч, в которых забил восемь мячей.

"Газета.ру"
Теги: МакГиди
Сегодня, 00:48
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